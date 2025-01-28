В Одессе мужчина на улице продавал боеприпасы

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В городе Одесса правоохранители задержали мужчину, продавшего на улице гранаты и тротиловые шашки. Ему грозит лишение свободы

Об этом сообщили в ГУНПе Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители зафиксировали, как мужчина встретился на одной из улиц Одессы с клиентом и продал ему 17 корпусов гранат разной модификации, 15 запалов и 2 рукоятки к гранатам, 3 тротиловых шашки общим весом 1000 граммов и промышленную зажигательную трубку.

Фигуранту сообщили о подозрении. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Запорожской области будут судить криминальный авторитет с 90-х.

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