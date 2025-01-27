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27 січня 2025, 10:02

На Одещині поліцейські викрили чоловіка, який продавав гранати Ф-1

27 січня 2025, 10:02
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фото: zn.ua
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Жителя Одеської області затримали «на гарячому». Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Співробітники Білгород-Дністровського районного відділу поліції встановили, що 50-річний місцевий мешканець незаконно зберігає та збирається продати гранати. Спільно з військовими Морської охорони Державної прикордонної служби України поліцейські затримали зловмисника в одному з сіл Сергіївської громади, де той зустрівся з клієнтом і збув йому дві гранати Ф-1. Також у чоловіка вилучили гроші, отримані за продаж боєприпасів.

Жителю Одещини повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Згідно чинного законодавства йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік знайшов боєприпаси на смітнику. Правоохоронці, які прибули за адресою, огородили місце події та викликали відповідні служби.

Як повідомлялось, на Запоріжжі чоловік погрожував поліцейським гранатою.

Одеська область Білгород-Дністровський Граната Боєприпаси торгівля зброєю
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