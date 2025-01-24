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24 січня 2025, 16:29

У Дніпрі аферист продавав для фронту неіснуючі авто

24 січня 2025, 16:29
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Фото: Нацполіція
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Аферист з Дніпра виманив гроші в родичів захисників. Зловмисник вкрав у потерпілих близько 160 тисяч гривень

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Дніпропетровській області, інформує RegioNews.

Аферист продавав неіснуючі автівки людям, які шукали машини для передачі на фронт. За даними поліції, він створив фейкові акаунти в кількох соцмережах, і імітував продаж різних авто. З кожного "клієнта" він брав передплату.

Потерпіла переказували кошти на банківські рахунки, які їм надавав аферист. Після отримання грошей він казав, що автомобілі нібито знаходяться в іншому місці і потрібно почекати. Потім він просто не виходив на звʼязок. Таким чином аферист ошукав двох покупців на суму понад 160 тисяч гривень. Серед потерпілих - родичі військовослужбовців.

Правоохоронці викрили афериста і провели обшуки. У нього вдома знайшли телефони, різні SIM-карти, техніку, гроші та інші докази. Розпочате кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Якщо ви стали жертвою подібної схеми, правоохоронці просять звернутися до них за номером телефону: 073 21 85 464.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі будуть судити чоловіка за крадіжку грошей у військового. Відомо, що він знайшов SIM-картку захисника і отримав доступ до його банківського рахунку. Зловмисник вкрав понад 280 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що на Житомирщині 19-річний хлопець викрав гроші в матері безвісти зниклого військового ЗСУ.

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