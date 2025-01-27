В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження
Одеські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття співробітниками Територіального центру комплектування сина відомої журналістки
Про це повідомила голова пресслужби поліції Одеської області Любов Гордієвська, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
За її словами, відкрито провадження за ст. 122 Кримінального кодексу, а саме умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Нагадаємо, син журналістки Вікторії Колтунової потрапив до 11-ї міської лікарні 23 січня із переломами 7-9 ребер ліворуч та пневмотораксом. Потерпілому було проведено дренування. Наразі його стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою.
Раніше одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова звинуватила представників територіального центру комплектування Одеси у побитті сина. В обласному ТЦК та СП відреагували на подію та заявили, що проводять службову перевірку.
Зі слів журналістки, її сина викрали працівники ТЦК. Хлопця били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним.
Раніше повідомлялось, що Черкащині ексначальник ТЦК хотів підкупити чинного керівника, щоб оформити відстрочку для своїх "клієнтів". Розмір хабаря становив 2000 доларів.