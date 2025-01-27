В Одесі працівники ТЦК побили сина журналістки: проти них відкрили кримінальне провадження

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Про це повідомила голова пресслужби поліції Одеської області Любов Гордієвська, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За її словами, відкрито провадження за ст. 122 Кримінального кодексу, а саме умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, син журналістки Вікторії Колтунової потрапив до 11-ї міської лікарні 23 січня із переломами 7-9 ребер ліворуч та пневмотораксом. Потерпілому було проведено дренування. Наразі його стан стабільний, середньої важкості, з позитивною динамікою.

Раніше одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова звинуватила представників територіального центру комплектування Одеси у побитті сина. В обласному ТЦК та СП відреагували на подію та заявили, що проводять службову перевірку.

Зі слів журналістки, її сина викрали працівники ТЦК. Хлопця били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним.

Раніше повідомлялось, що Черкащині ексначальник ТЦК хотів підкупити чинного керівника, щоб оформити відстрочку для своїх "клієнтів". Розмір хабаря становив 2000 доларів.