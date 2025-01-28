Росіяни атакували Одещину ракетою та БпЛА: пошкоджений зерносклад, згоріли автівки

фото: Олег Кіпер

Вранці 28 січня російські військові атакували Одеський район та Одесу. Загарбники вдарили безпілотниками та ракетою

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, внаслідок ранкової дронової атаки поранення дістали четверо осіб. 91-річного чоловіка госпіталізували, іншим постраждалим допомогу надали на місці.

Наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо, 28 січня російські війська завдали ударів дронами по Одесі. Повідомлялося про трьох поранених.

Також повідомлялося, що в Умані Черкаської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджений інфраструктурний об'єкт, є проблеми зі світлом.