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27 січня 2025, 13:34

Одеський поліцейський хотів взяти гроші в матері загиблої дитини: як його покарали

27 січня 2025, 13:34
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронець, який пропонував жінці "вирішити питання" за гроші, відбувся штрафом

Про це повідомляє видання "Думська", інформує RegioNews.

Суворовський районний суд Одеси ухвалив рішення щодо поліцейського, який хотів заробити на горі жінки, в якої загинула дитина. Правоохоронця визнали винним у зловживанні впливом. Проте він відбувся лише штрафом.

Трагедія сталася у травні 2023 року. Тоді в Одесі з 5 поверху випав дворічний хлопчик: дитина сперлася на москітну сітку. На жаль, врятувати хлопчика не вдалося.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Мати злякалась і звернулась за порадою до знайомого патрульного поліцейського. Він заявив їй, що вона може понести відповідальність за злісне невиконання обов'язків з нагляду за сином. Також він її налякав, що вона може втратити батьківські права на іншу дитину. Тоді поліцейській запропонував знайомій, яка страждала від втрати сина, вирішити питання за 1 000 доларів США.

На щастя, потерпіла усвідомила, що хабар точно буде злочином. Тоді вона звернулась до правоохоронців. Поліцейського, який хотів взяти хабар, затримали "на гарячому".

Проте через те, що поліцейський не був знайомий зі слідчим і думав щось зробити лише після отримання хабаря, йому не могли інкримінувати хабарництво. Тому суд вирішив порати правоохоронця за перевищення службових повноважень. Тепер він заплатить штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, на Волині затримали правоохоронця, який вимагав у підприємця 50 тисяч гривень "відкату". Поліцейський обіцяв бізнесмену, що його фірма гарантовано переможе в одному з тендерів. Хабарника затримали "на гарячому", коли він якраз отримував гроші. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також у Дніпрі судитимуть ексначальника одного з управлінь поліції в області та його підлеглих. З'ясувалося, що його підлеглі замість несення служби в робочий час будували йому дачу. При цьому паралельно у книги наряду особового складу вносили недостовірні дані, і "правоохоронці-будівельники" продовжували отримувати заробітну плату.

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