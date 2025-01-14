В Запоріжжі судитимуть кримінального авторитета з 90-х

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Правоохоронці Запорізької області завершили розслідування щодо злочинної діяльності місцевого "авторитета", який майже пів життя провів у в'язницях та колоніях

Про це повідомляє місцеве видання "ЗаБор", інформує RegioNews. Як стало відомо, 59-річному чоловіку інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема, торгівлю наркотиками і впровадження злодійських правил та традицій.

Зокрема, зловмиснику інкримінують розповсюдження канабісу та метамфетамін серед в’язнів та й поширенні злочинного впливу у місцях позбавленні волі. За інформацією джерел в правоохоронних органах, мова йде про відомого запорізького кримінального авторитета Григору (Юрія Григоренка), котрий провів в ув'язнені сумарно близько 27 років.

В поліції повідомили, що підсудний неодноразово потрапляв у поле зору поліції і на цей час є обвинуваченим у кількох кримінальних справах за вчинення низки тяжких злочинів.

При цьому, було встановлено, що за час чергового перебування у пенітенціарній установі чоловік здобув авторитет серед засуджених та активно впроваджував "злодійські" правила і традиції. Зокрема, він вів "общак", збирав та розподіляв гроші, харчові продукти та інші речі серед ув’язнених. Крім того, зловмисник контролював постачання та розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин на території установи.

Так, навесні минулого року він намагався продати канабіс та метамфетамін, а наркотики йому передавав адвокат, якого підсудний найняв для захисту своїх інтересів.

Тоді працівники поліції затримали правозахисника, а у липні 2024 року обвинувальний акт відносно адвоката скерували до суду. На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили так званому кримінальному авторитету про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За інкримінованими статтями обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування стосовно помічниці судді Дніпровського апеляційного суду, яка "зливала" кримінальникам закриту інформацію із реєстру судових рішень. Обвинувальний акт направлений до суду.