Фото: соцмережі

Народний депутат Олександр Куницький заявив, що в Києві на нього напали представники ТЦК під час спроби з’ясувати причини затримання чоловіка

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис нардепа, передає RegioNews.

За словами парламентаря, конфлікт стався, коли він спробував з’ясувати обставини затримання чоловіка групою військових.

Під час суперечки один із них забрав у депутата телефон, а інші оточили його та певний час не відпускали.

Конфлікт припинився після того, як Куницький показав посвідчення народного депутата. Після інциденту він звернувся до поліції із заявою про злочин.

Про подію нардеп повідомив у соцмережах, опублікувавши відео конфлікту. Він також розкритикував практику затримання чоловіків у громадському транспорті.

Нагадаємо, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, який понад два роки перебував за кордоном, у листопаді повернувся в Україну.

Як відомо, у вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав з України у службове відрядження до США, яке мало тривати тиждень. Його метою було поглиблення міжпарламентського співробітництва. Однак після завершення відрядження нардеп не повернувся.

Згідно з офіційними деклараціями, із жовтня 2024 року Куницький безкоштовно проживав у Канаді у квартирі площею 43 квадратні метри, яка належить іноземній громадянці.

Протягом 2025 року депутат пропустив усі засідання Верховної Ради. Через відсутність на пленарних засіданнях йому не нараховували та не виплачували депутатську заробітну плату.

Попри тривале перебування за кордоном, Куницький зберіг депутатський мандат. Для його припинення необхідні передбачені законом підстави та відповідна процедура.