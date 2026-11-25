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Зранку 25 листопада російські війська завдали ударів по Малинській громаді. Під обстріл потрапили цивільне підприємство та автомобільна стоянка

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

Унаслідок атаки на підприємство постраждала одна людина. На стоянці загинула одна людина, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено приватні житлові будинки.

На місцях ударів працюють екстрені служби, триває обстеження пошкоджених об’єктів.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Серед запущених безпілотників 66 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 18 локаціях.