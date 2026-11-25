Фото: Національна поліція

У Жмеринці Вінницької області суд призначив чотири роки позбавлення волі чоловіку, який намагався викрасти семирічну дівчинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 липня 2026 року ввечері.

40-річний військовослужбовець, який перебував на реабілітації, схопив дитину на вулиці та потягнув до покинутого нежитлового будинку.

На крики дівчинки прибігла місцева мешканка, після чого чоловік відпустив дитину та втік. Поліцейські затримали його неподалік місця події.

За даними поліції, раніше чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за вбивство.

Суд визнав його винним у викраденні малолітньої дитини та призначив покарання у вигляді чотирьох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який ґвалтував психічно хвору падчерку. Дівчина народила від нього дитину. Матір 22-річної дівчини часто лишала її разом з чоловіком, щоб він допомагав наглядати за нею.