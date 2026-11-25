Фото: Прокуратура України

На Львівщині правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який, за даними слідства, замовив майже 100 грамів смоли канабісу для подальшого продажу

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Наркотичний засіб чоловік придбав через інтернет із доставкою до поштомата. Збувати його планував через власний Telegram-канал.

19 листопада його затримали одразу після отримання посилки.

Чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичного засобу у великому розмірі з метою збуту.

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливих спільників.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.