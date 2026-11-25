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Київводоканал закликав мешканців столиці ощадливо користуватися водою через значне навантаження на обладнання внаслідок ворожих атак на критичну інфраструктуру

Про це ідеться на сторінці Київводоканалу у Фейсбуці, передає RegioNews.

"Обладнання зазнає значних навантажень, тому зараз особливо важливо забезпечити максимально стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення", – наголосили в Київводоканалі.

Також підприємства та великих споживачів просять скоротити використання води у виробничих процесах і відкласти роботи, які потребують значних обсягів водоспоживання.

У Київводоканалі наголошують, що це допоможе підтримати стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

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