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18 листопада 2024, 16:30

Російську ракету, яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО, — Повітряні сили

18 листопада 2024, 16:30
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Російську балістичну ракету «Іскандер-М», що впала опівдні 18 листопада на житлову забудову в Одесі, збила протиповітряна оборона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Об 11.57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — йдеться в повідомленні.

Незадовго до ракетного удару, об 11:45, на підльоті до Одеси ППО збила ворожий БпЛА "Орлан-10", який, ймовірно, здійснював повітряну розвідку.

Військові закликали усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

Через ворожий обстріл загинули 10 людей, постраждали ще понад 40. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців.

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