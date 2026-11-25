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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №10225-д, який запроваджує нові правила роботи ринку криптовалют

Про це повідомив народний депут Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За документ проголосував 271 народний депутат.

Закон передбачає врегулювання обігу віртуальних активів, визначає вимоги до учасників ринку та встановлює порядок оподаткування операцій із криптовалютою.

Зокрема, оподатковуватиметься прибуток від продажу віртуальних активів з урахуванням витрат на їх придбання або створення.

За словами Железняка, закон має принести державному бюджету додаткові 15 млрд грн доходів.

"Нарешті ми зробили те, що 35-ть років не було можливо. Ну і сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет", – зазначив нардеп.

Документ набуде чинності з липня 2027 року. До 2028 року діятиме пільгова ставка оподаткування – 5% плюс 5% від усього обсягу, надалі передбачені ставки 18% плюс 5%.

Врегулювання крипторинку також є одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д про врегулювання ринку віртуальних активів у першому читанні.

4 листопада 2026 року Податковий комітет парламенту рекомендував документ до ухвалення в другому читанні та в цілому.

Водночас 5 листопада Національний банк виступив проти ухвалення законопроєкту. Серед основних зауважень НБУ були ризики неконтрольованого допуску іноземних токенів, регуляторні прогалини, можливі помилки у вимогах до учасників ринку, а також загрози монополізації та корупції під час авторизації.