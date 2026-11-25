Фото: Кіностудія Довженка

Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено гуртожиток кіностудії імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев'ятий поверхи

Про це повідомила пресслужба кіностудії, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, безпілотник типу "Шахед" упав поблизу будівлі готелю-гуртожитку. На щастя, серед мешканців постраждалих немає.

У гуртожитку проживають ветерани, колишні працівники кіностудії та діячі культури.

Наразі триває документування пошкоджень. Кіностудія власними силами намагається допомогти мешканцям.

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імитаторами "Пародія". Серед запущених безпілотників 66 були реактивними. Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 18 локаціях.