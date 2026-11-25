Поки Москва в Шеньчжені підписує "декларації миру", Державна дума тихо проголосувала за свої справжні наміри. Бюджет Росії на 2027-2029 роки не залишає жодних ілюзій, демонструючи, що росіяни і надалі планують війну

Поки Москва в Шеньчжені підписує "декларації миру", Державна дума тихо проголосувала за свої справжні наміри. Бюджет Росії на 2027-2029 роки не залишає жодних ілюзій, демонструючи, що росіяни і надалі планують війну

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бюджет становитиме 43,3 трлн рублів, а прожитковий мінімум 20,2 тисячі.

На "національну оборону" у 2027 році закладено 17,15 трлн рублів, тобто рекордні 35% усіх витрат. Кожен третій рубль російського бюджету піде на війну.

Ще 4,6 трлн отримають МВС, Росгвардія, Слідчий комітет, ФСБ і в'язниці. Разом армія і силовики забирають 44% бюджету, майже половину всіх грошей країни.

Ще промовистіша динаміка. Цього року на оборону витрачають 12,9 трлн, наступного витратять на третину більше. Рік тому Кремль сам планував на 2027-й 13,6 трлн, а тепер додав ще 3,6 трлн згори.

Тобто росія у довгостроковій перспективі аж ніяк не готується до миру. Навпаки, на 2028 рік закладено 16,6 трлн, на 2029-й 16,3 трлн. Тобто Росія вже зараз розписала війну щонайменше на три роки вперед. Перший заступник міністра оборони Горнін навіть похвалився, що оборонний бюджет на цей період вже сформовано.

Платять за це, як завжди, звичайні росіяни. Витрати на охорону здоров'я зменшують до 1,81 трлн, на соціальну підтримку і пенсії на 6%, на ЖКГ на 8%. На армію Москва витратить у дев'ять з половиною разів більше, ніж на медицину, і приблизно в десять разів більше, ніж на освіту. Паралельно вводять нові податки, які мають принести ще 1,5 трлн. Навіть із ними дефіцит становитиме 5,4 трлн рублів, тож частину війни фінансуватимуть у борг і з Фонду національного добробуту.

Тепер покладіть цей документ поруч із заявами про "готовність до переговорів". Ніхто не закладає в бюджет 50 трлн рублів на три роки війни, якщо збирається її завершувати найближчим часом. Ніхто не ріже лікарні заради танків, якщо вже домовився про мир. Бюджет є найчеснішим документом будь-якої держави, бо в ньому не можна збрехати цифрами. Слова Кремля про мир адресовані Вашингтону та їх союзникам у Європі. А реальні цифри адресовані власному військово-промисловому комплексу.

Звідси простий висновок для наших партнерів. Тиск на Москву має бути економічним, бо саме економіка зараз найслабше місце цієї машини. Кожна санкція проти нафти, банків і флоту б'є по тих самих 17 трлн. І кожен день, коли Україна тримає фронт, змушує Кремль платити дедалі дорожче за війну, яку він не збирається зупиняти.

Ще варто врахувати, що частину військових витрат Росія приховує в інших статтях і закритих розділах. Тому реальна сума, найімовірніше, ще більша. Водночас незначне зниження у 2028-2029 роках Кремль може подавати як "сигнал до миру", хоча рівень витрат усе одно залишається воєнним.