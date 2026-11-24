Розголошення операції в Лівії може створити проблеми для України
Те, що ми змогли уразити на сході Лівії російський корвет, – дуже добре. Це дійсно успішна операція, яку у військовому плані вже дехто навіть назвав новітнім Перл-Харбором
Те, що ми змогли уразити на сході Лівії російський корвет, – дуже добре. Це дійсно успішна операція, яку у військовому плані вже дехто навіть назвав новітнім Перл-Харбором
Але те, що про цю операцію публічно розповідає президент – це погано.
Бо навіщо?
Тактика: бити, але офіційно не визнавати, давно випробувана Ізраїлем. І це правильна тактика, бо тоді це дає більше можливостей для неформальних співпраць. Ну, і друге – не дає навпаки приводів для офіційних дипломатичних демаршів. Памʼятаєте: "У нас немає ядерної зброї, але якщо буде треба, ми її застосуємо?".
"Працюй у тиші, нехай твій успіх сам створить шум", – писав Оушен.
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