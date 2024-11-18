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18 листопада 2024, 15:06

Атака РФ на Одесу: загинули 10 людей, постраждали понад 40

18 листопада 2024, 15:06
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі сьогодні, 18 листопада, збільшилась до 10. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Росіяни посеред дня вдарили по житловому району Одеси, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер". Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку, адмінбудівлю та автомобілі.

За наявною інформацією, поранення дістали понад 40 людей.

"Відомо про 43 постраждалих унаслідок російського удару по Одесі, з них 4 дитини. Ще 10 людей загинули, серед них 7 поліцейських, медик та цивільні люди. Врятовано 2 людини", — йдеться в повідомленні.

Водночас Офіс Генерального прокурора інформує про 44 постраждалих.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Вдарили по житловій забудові, району ділової активності.

Повідомлялося про вісьмох загиблих і 39 поранених.

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