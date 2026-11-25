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У ніч на 25 листопада російський безпілотник атакував промислове підприємство в Полтавському районі. Внаслідок влучання на території об'єкта виникла пожежа

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За його словами, ворожий БпЛА влучив по території одного з промислових підприємств.

На місце події прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працювали над ліквідацією пожежі.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 79 ударів по 20 населених пунктах Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники різних типів.