В Одесі жителі одного з районів перекрили дорогу через відсутність світла
Увечері 19 листопада жителі Одесі люди влаштували протест через тривалу відсутність світла у їхніх будинках
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Відомо, що протестувальники перекрили дорогу у мікрорайоні "Вузівський". Люди виходять уже не вперше, вчора була схожа акція.
Світло у деяких будинках зникло ще 17 листопада після масованої ракетно-дронової атаки по об'єктах енергетики.
Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.
Через ворожий обстріл загинули 10 людей, постраждали ще понад 50. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців.
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