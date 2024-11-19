В Одесі стався обвал у будинку, який нещодавно постраждав від обстрілу

фото: ДСНС

В Одесі у будинку, який постраждав через російський обстріл 15 листопада, стався обвал. Внаслідок цього постраждала людина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Як розповіли у рятувальному відомстві, впало міжповерхове перекриття між другим та третім поверхом. Також було часткове руйнування сходової клітки.

У момент обвалу у квартирі на третьому поверсі перебували три жінки. Їм заблокувало вихід із будинку, згодом вибратися з будинку жінкам допомогли рятувальники.

Також відомо, що внаслідок події постраждав чоловік, його госпіталізували.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

Через ворожий обстріл загинули 10 людей, постраждали ще понад 50. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців.

Згодом Повітряні сили повідомили, що російську балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО.