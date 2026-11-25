Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя зросла до шести осіб. Серед травмованих – двоє дітей віком 5 та 11 років

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Також постраждали троє чоловіків віком 32, 71 та 74 роки й 88-річна жінка. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок удару загорілися гараж і два автомобілі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки.

Рятувальники вивільнили із заблокованих квартир п’ятьох людей, серед них троє дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 19 громадянам. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, зранку 25 листопада російські війська завдали удару по Шевченківському району Запоріжжя. Було відомо, що внаслідок атаки постраждали троє людей. Також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.