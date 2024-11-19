Ракетний удар по Одесі: відомо про 55 поранених, з яких 3 у вкрай важкому стані

фото: ДСНС України в Одеській області

Кількість поранених внаслідок ракетного удару російської армії по Одесі вдень 18 листопада зросла до 55

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Станом на 21:30 вже відомо про 55 поранених, троє людей лишаються у вкрай важкому стані", — повідомив Олег Кіпер.

За його словами, комунальні служби прибирають руйнування, вивозять уламки. Для містян розгорнули пункти обігріву, також працює медичний пункт із Центром ментального здоровʼя для оперативної психологічної допомоги. Для людей забезпечили гаряче харчування. Юристи опрацьовують дані постраждалих і допомагають заповнювати документи щодо компенсації збитків.

Начальник Одеської ОВА додав, що через масштабні пошкодження інфраструктури внаслідок російського обстрілу 17 листопада ситуація в регіоні залишається складною. Роботи з відновлення тривають.

"Електропостачання наявне вже у 6 районах області, частково відсутнє в Одеському районі. В Одесі відновлено подачу централізованого водо- та теплопостачання. Лікарні та інші обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Відкрито 674 пункти незламності", — поінформував Олег Кіпер.

Нагадаємо, 19 листопада в Одесі та області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ракетної атаки на місто.

Як повідомлялося раніше, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

Через ворожий обстріл загинули 10 людей, постраждали ще понад 40. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців.

Повітряні сили повідомили, що російську балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО.