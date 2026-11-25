На Київщині іномарка збила жінку
Аварія сталась у селі Хотів 24 листопада. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
41-річний водій Hyundai збив 59-річну місцеву жительку. Жінка якраз переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії вона дістала травми та була госпіталізована медиками.
"Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.
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