Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

41-річний водій Hyundai збив 59-річну місцеву жительку. Жінка якраз переходила дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії вона дістала травми та була госпіталізована медиками.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.