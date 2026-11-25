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Якщо ВЛК визнала вас придатним до військової служби, попри наявні захворювання, її рішення можна оскаржити

Про це повідомляє ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Керівниця Кам’янець-Подільського районного осередку громадської організації Роксолана Павлюк пояснила, як це зробити.

Насамперед:

визначити підстави для оскарження;

зібрати медичні документи та результати обстежень;

подати скаргу до вищої або Центральної ВЛК для призначення контрольного огляду.

Водночас подання скарги саме по собі не зупиняє мобілізацію та не звільняє від обов’язку з'явитися за повісткою, наголошують фахівці.

У ГО "Захист Держави" також пропонують юридичні консультації та допомогу з підготовкою документів.

Нагадаємо, раніше у ГО "Захист Держави" розповіли, що працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки встановили низку обмежень під час взаємодії з громадянами. Серед них – заборона на примусове затримання, вилучення мобільних телефонів і передавання фотографій документів через месенджери.