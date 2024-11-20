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20 листопада 2024, 13:20

Російські війська обстріляли село на Херсонщині: загинула людина

20 листопада 2024, 13:20
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Вчора, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по селу Токарівка Херсонського району. Внаслідок атаки загинув місцевий житель

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Про загибель мирного мешканця Токарівки стало відомо сьогодні.

"На місці ворожого удару виявили тіло 52-річного місцевого жителя, який дістав поранення несумісні з життям. Мої співчуття рідним вбитого", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Херсон 20 листопада поранення дістали двоє місцевих жителів — 17-річна дівчина та 48-річна жінка.

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