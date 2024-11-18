Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджені будинки, є жертви
У понеділок, 18 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Одесі
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Є жертви та поранені.
Наразі більше інформації немає.
Нагадаємо, вибух пролунав в Одесі близько 12:00. Повітряні сили повідомляли про запуск балістики на місто.
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