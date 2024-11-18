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18 листопада 2024, 17:11

В Одесі та області 19 листопада оголосили Днем жалоби, — ОВА

18 листопада 2024, 17:11
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фото: Олег Кіпер
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У вівторок, 19 листопада, в Одесі та області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки на місто

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Ще один чорний день в історії Одеси. Нелюди стріляють по нашій Мамі, вбивають наших людей, намагаються загасити світло та лишити тепла. У звʼязку з загибеллю 10 людей, завтра, 19 листопада, в Одесі та області оголошено день жалоби. Висловлюю свої щирі співчуття тим, хто втратив близьких…", — повідомив Олег Кіпер.

За його словами кількість поранених зросла до 47 людей. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Нагадаємо, 18 листопада близько 12:00 росіяни завдали ракетного удару по Одесі.

Через ворожий обстріл загинули 10 людей, постраждали ще понад 40. Серед — жертв семеро поліцейських, медик та двоє місцевих мешканців.

Згодом Повітряні сили повідомили, що російську балістичну ракету "Іскандер-М", яка впала в житловий сектор Одеси, збила ППО.

Одеса загиблі Одеська область ОВА ракетний удар Кіпер Олег Олександрович День траура
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