В Одессе и области 19 ноября объявили Днем траура, — ОВА

фото: Олег Кипер

Во вторник, 19 ноября, в Одессе и области объявили День траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки на город

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются погасить свет и оставить тепла. В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования, тем, кто потерял близких...", - сообщил Олег Кипер.

По его словам, количество раненых возросло до 47 человек. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек, пострадали еще более 40. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.

Воздушные силы сообщили, что упавшую в жилищный сектор Одессы российскую баллистическую ракету "Искандер-М" сбила ПВО.