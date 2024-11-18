09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
14:07  18 ноября
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
12:38  18 ноября
На Днепропетровщине сгорела конеферма: погибли более 140 животных
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2024, 17:11

В Одессе и области 19 ноября объявили Днем траура, — ОВА

18 ноября 2024, 17:11
Читайте також українською мовою
фото: Олег Кипер
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 19 ноября, в Одессе и области объявили День траура по погибшим в результате сегодняшней ракетной атаки на город

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Еще один черный день в истории Одессы. Нелюди стреляют по нашей Маме, убивают наших людей, пытаются погасить свет и оставить тепла. В связи с гибелью 10 человек, завтра, 19 ноября, в Одессе и области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования, тем, кто потерял близких...", - сообщил Олег Кипер.

По его словам, количество раненых возросло до 47 человек. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе.

Из-за вражеских обстрелов погибли 10 человек, пострадали еще более 40. Среди жертв семь полицейских, медик и двое местных жителей.

Воздушные силы сообщили, что упавшую в жилищный сектор Одессы российскую баллистическую ракету "Искандер-М" сбила ПВО.

Одесса погибшие Одесская область ОВА ракетный удар Кипер Олег Александрович День траура
Россияне обстреляли города на севере Донецкой области: 3 человека погибли, 2 ранены
18 ноября 2024, 16:42
Российскую ракету, упавшую в жилой сектор Одессы, сбила ПВО, — Воздушные силы
18 ноября 2024, 16:10
Атака РФ на Одессу: погибли 10 человек, пострадали более 40
18 ноября 2024, 15:06
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
Сегодняшний удар по Одессе – это ответ Путина на колебания и оговорки Запада
18 ноября 2024, 19:00
Вместе к победе: 113-я отдельная бригада ТРО набирает добровольцев в свои ряды
18 ноября 2024, 18:50
Президент Украины прибыл в Купянск на Харьковщине
18 ноября 2024, 18:30
В Украину пытались ввезти банковские серебряные монеты на более чем миллион гривен
18 ноября 2024, 18:14
Под Киевом на стройплощадке упал башенный кран: машинист погиб
18 ноября 2024, 18:00
Зеленский проверил строительство фортификаций в Донецкой области
18 ноября 2024, 17:40
В Киевской области фермер нашел в поле боевую часть беспилотник
18 ноября 2024, 17:20
В Минобороны анонсировали систему мобилизации без "бусификации" и принуждения
18 ноября 2024, 17:00
На Буковине легковушка вылетела в кювет: трое пострадавших
18 ноября 2024, 16:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »