Росіяни обстріляли міста на півночі Донеччини: 3 людини загинули, 2 поранені
Російські війська сьогодні, 18 листопада, обстріляли Костянтинівку та Сіверськ Донецької області. Внаслідок атаки три людини загинули і дві поранені
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Він уточнив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу в Біленькому зафіксували чотири місця влучання.
"Костянтинівку росіяни обстріляли зі ствольної артилерії — там 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 автомобілі. Ще 1 людину росіяни сьогодні вбили у Сіверську — місто також зазнало артилерійського обстрілу", - повідомив Вадим Філашкін.
Прокуратура області поінформувала, що через артобстріл Костянтинівки загинули 61-річна жінка та чоловік 68 років. Крім того, зазнали поранень 46-річний містянин та 89-річна пенсіонерка.
Начальник Донецької ОВА вкотре закликав цивільних евакуюватися з регіону.
Нагадаємо, 18 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ Донецької області.