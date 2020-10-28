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28 жовтня 2020, 14:38 4

У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери

28 жовтня 2020, 14:38 4
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Це пов'язано зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука
Це пов'язано зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука
Фото з відкритих джерел
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Керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука у місті проведуть другий тур виборів. У ньому візьмуть участь кандидати, що посіли друге і третє місця.

Про це вона розповіла у коментарі "РБК-Україна", інформує RegioNews.

"У разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув, тому там, наскільки я розумію, місто понад 75 тисяч, тому буде повторне голосування, буде другий тур, у якому братимуть участь кандидати, які посіли друге й третє місця", - сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що в цьому випадку у Борисполі повинні бути оголошені повторні вибори.

Нагадаємо, чинний мер Борисполя і лідер виборчих перегонів Анатолій Федорчук помер від COVID-19 до оголошення результатів виборів.

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