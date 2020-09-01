Delfi підніматимуть у присутності президента Зеленського

Операцію призначено на 3 вересня

Операцію призначено на 3 вересня

На підняття затонулого судна Delfi 3 вересня очікується приїзд в Одесу президента України Володимира Зеленського, який буде особисто присутній на рятувальній операції.

Про це пише RegioNews з посиланням на Избирком.

Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.

Однак 26 серпня танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу "Дельфін", відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.