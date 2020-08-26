Багатостраждальний танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль

Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів

Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів

Telegram Владислава Криклія

Затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi поставили на рівний кіль майже через рік після аварії.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews. "Сьогодні напівзатонулий танкер був поставлений на рівний кіль. Наступний етап - візуальний огляд корпусу герметизація та ремонт судна", - написав він. Криклій подякував фахівцям ТОВ "Краншип", які добровільно погодилися підняти танкер, і ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи. Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу до Дня незалежності. 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер.

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