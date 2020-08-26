Багатостраждальний танкер Delfi нарешті поставили на рівний кіль
Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів
Судно планують прибрати з берега до початку сезону штормів
Затонулий поблизу берегів Одеси танкер Delfi поставили на рівний кіль майже через рік після аварії.
Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
"Сьогодні напівзатонулий танкер був поставлений на рівний кіль. Наступний етап - візуальний огляд корпусу герметизація та ремонт судна", - написав він.
Криклій подякував фахівцям ТОВ "Краншип", які добровільно погодилися підняти танкер, і ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу до Дня незалежності.
14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер.
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