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01 вересня 2020, 18:18 2

Зеленський наказав Шмигалю розібратися з медициною у селах

01 вересня 2020, 18:18 2
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Президент обіцяє поправити медичну реформу
Президент обіцяє поправити медичну реформу
Офіс президента
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Уряд незабаром має представити план збереження районних лікарень та надання медичних послуг у сільській місцевості.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки до Полтавської області, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОП.

"Ми чекаємо від міністра охорони здоров’я, від прем’єр-міністра України цієї презентації, де будуть збережені лікарні. А там, де їх немає, буде дуже швидко побудована інфраструктура, щоб людина з маленького села змогла потрапити в найкоротший термін до опорної лікарні. Якщо це далеко, то на місці повинна бути лікарня того чи іншого рівня. Я впевнений, що найближчим часом цю презентацію побачимо ми, в Офісі президента, а потім уже суспільство теж її побачить і розгляне", – розповів Глава держави.

Президент зауважив, що під час робочих поїздок регіонами України часто дізнається інформацію про ті чи інші психіатричні лікарні та тубдиспансери, які планувалося закрити в межах медичної реформи, яку ухвалила попередня влада. Тому доводиться в "ручному режимі" втручатися, щоб не допустити закриття таких важливих медзакладів.

"Тому ми поправимо цю медичну реформу – це має зробити МОЗ – і виправимо таку фінансову несправедливість та інші речі", – сказав Зеленський.

За словами президента, необхідно також виправляти несправедливу ситуацію з різним рівнем заробітних плат серед лікарів різних ланок медицини.

"Що стосується бідності – перш за все питання до заробітних плат, до медичної реформи, яка, ми знаємо, частково має плюси, а частково – великі мінуси через ту нерівність заробітних плат медиків різних ланок – "первинки" та інших лікарів. Існує велика різниця, несправедлива, нечесна. Так не буде – такі речі ми будемо виправляти", – наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я пояснив, що не так з медреформою

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