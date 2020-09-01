Delfi будут поднимать в присутствии президента Зеленского
Операция назначена на 3 сентября
Операция назначена на 3 сентября
На поднятие затонувшего судна Delfi 3 сентября ожидается приезд в Одессу президента Украины Владимира Зеленского, который будет лично присутствовать на спасательной операции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Избирком.
Напомним, 14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.
Однако 26 августа танкер Delfi наконец поставили на ровный киль.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер Delfi, который застрял возле пляжа "Дельфин", отбуксируют в порт в период с 3 по 5 сентября.
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