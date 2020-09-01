Перша леді України Олена Зеленська стала екскурсоводом

Вона провела екскурсію Маріїнським палацом для учнів однієї з київських шкіл

Вона провела екскурсію Маріїнським палацом для учнів однієї з київських шкіл

Фото: Олена Зеленська Instagram

Про це перша леді розповіла на своїй сторінці в Instagram, повідомляє RegioNews.

А я вчора була екскурсоводом. Ну, можливо, не цілим екскурсоводом, а його помічником – допомагала пану Олександру Кучеруку проводити екскурсію Маріїнським палацом для учнів школи № 250, що у Деснянському районі Києва. Його розповідь була про історію палацу, моя – про сучасність: офіційні заходи та прийоми", - написала Олена Зеленська.

За її словами, відтепер щочетверга організовані групи школярів зі всієї України мають можливість безкоштовно потрапити на екскурсію до Маріїнського палацу.

Не можу обіцяти, що я буду там кожного разу... але хтозна?" - зауважила Олена Зеленська.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що від 4 вересня резиденцію президента у Маріїнському палаці відкриють для екскурсій.