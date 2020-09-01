Названо ймовірні терміни відбуксирування танкеру Delfi у порт
Також стало відомо, чому це не вдалося зробити тоді, як судно поставили на кіль
Також стало відомо, чому це не вдалося зробити тоді, як судно поставили на кіль
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу «Дельфін», відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.
Про це Труханов повідомив в ході засідання оперативного штабу 31 серпня, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Якщо погодні умови дозволять, 3-5 вересня ми зможемо відбуксирувати танкер з пляжу", - заявив мер Одеси.
За його словами, відбуксирувати судно безпосередньо після того, як його поставили на кіль і підремонтували, не вийшло, оскільки погіршилися погодні умови, і в морі спостерігалося сильне хвилювання.
Нагадаємо, 14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити підіймати танкер.
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