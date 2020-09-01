Названо ймовірні терміни відбуксирування танкеру Delfi у порт

Також стало відомо, чому це не вдалося зробити тоді, як судно поставили на кіль

Також стало відомо, чому це не вдалося зробити тоді, як судно поставили на кіль

Telegram Владислава Криклія

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що танкер Delfi, який застряг біля пляжу «Дельфін», відбуксирують у порт у період з 3 до 5 вересня.

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