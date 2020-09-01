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01 вересня 2020, 16:39 1

Володимир Зеленський завтра відвідає Харківську область

01 вересня 2020, 16:39 1
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Офіційна програма візиту поки невідома
Офіційна програма візиту поки невідома
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Президент України Володимир Зеленський завтра, 2 вересня, з робочим візитом приїде в Харківську область.

Про це пише RegioNews з посиланням на Харківську ОДА.

Оголошення про акредитацію журналістів розміщено на сайті обласної адміністрації.

Програма візиту президента поки невідома, проте, за даними власних джерел видання NewsRoom, Володимир Зеленський відвідає кілька об'єктів як в Харкові, так і в області.

Зокрема, глава держави відкриє освітній комплекс в Пісочині, дитячий сад в Південному, здійснить обліт над територією чотирьох районів, де в рамках "Великого будівництва" йшов ремонт доріг, а також відвідає бібліотеку Юридичної академії та проведе зустріч з представника бізнесу в одному з готелів.

В програму постійно вносяться зміни, можливо, це не остаточний варіант. Спочатку президент повинен був відвідати ФЕД і Палац студентів Юракадемії, але вони пункти викреслили. В Харків він теж повинен був прилетіти сьогодні, але, попередньо, залишився в Полтаві", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський з робочою поїздкою перебуває в Полтаві.

Володимир Зеленський Харьків президент Харківська область візит
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