16:15  02 липня
ВАКС підтвердив внесення застави за спільника Андрія Балоня
20:15  02 липня
У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва
16:18  02 липня
На нафтобазі у Полтавській області стався вибух, один працівник загинув
UA | RU
UA | RU
02 липня 2020, 18:54 6

В Одесі готуються підняти затонулий танкер Delfi

02 липня 2020, 18:54 6
Читайте также на русском языке
В даний час проводиться витіснення води із затоплених відсіків судна
В даний час проводиться витіснення води із затоплених відсіків судна
Фото: Одеська ОДА
Читайте также
на русском языке

В Одесі планують поставити на воду затонулий танкер Delfi і протягом трьох тижнів відбуксирувати до порту Чорноморськ.

Про це заявив Дмитро Євдокимов представник компанії Smart Marine Concept, яка займається підняттям судна, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Він повідомив, що з танкером в останні півтора місяці під водою працювали водолази. Виконано 85% всієї роботи по підйому Delfi.

За словами Євдокимова, до роботи залучалися технології, відсутні в Україні.

Внутрішні приміщення оглядав робот. Його запускали всередину для огляду та перевірки судна — шукав тріщини і перевіряв корпусну цілісність. На підставі цієї інформації склали план робіт, який передали капітанові порту і в інші профільні організації для перевірки і підтвердження", - зазначив він.

На даний момент за допомогою частково закладених в корпус танкера надувних понтонів, із затоплених відсіків судна витісняють воду. Після чого будуть встановлені зовнішні понтони, які допоможуть повернути Delfi вертикально на рівний кіль. Відзначається, що піднімати його планують приблизно через два тижні, але поки компанія працює швидше, ніж планувалося.

Євдокимов сказав, що на роботи виділили близько півмільйона гривень. Він додав, що його компанія прибутку поки не отримує. Судновласник оплачує тільки роботу водолазів і купує необхідне обладнання. Всі роботи проводяться за його рахунок.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що прибрати танкер Delfi з пляжу зможуть не раніше осені.

25 червня в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого судна з-за продовжують витікати з неї нафтопродуктів.

Пізніше з'явилася інформація про те, що вода поблизу затонулого судна чиста.

Одеса судно Delfi аварія море
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Треба уникати скупчень людей: українцям радять не їхати в Одесу
02 липня 2020, 12:13
Одеса і карантин: пляжі переповнені, під'їзди до моря скували багатокілометрові затори
02 липня 2020, 11:42
В Одесі НАБУ проводить обшуки у справі, в якій фігурує Труханов
02 липня 2020, 11:22
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »