В Одесі готуються підняти затонулий танкер Delfi

В даний час проводиться витіснення води із затоплених відсіків судна

В даний час проводиться витіснення води із затоплених відсіків судна

Фото: Одеська ОДА

В Одесі планують поставити на воду затонулий танкер Delfi і протягом трьох тижнів відбуксирувати до порту Чорноморськ.

Про це заявив Дмитро Євдокимов представник компанії Smart Marine Concept, яка займається підняттям судна, передає RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

Він повідомив, що з танкером в останні півтора місяці під водою працювали водолази. Виконано 85% всієї роботи по підйому Delfi.

За словами Євдокимова, до роботи залучалися технології, відсутні в Україні.

Внутрішні приміщення оглядав робот. Його запускали всередину для огляду та перевірки судна — шукав тріщини і перевіряв корпусну цілісність. На підставі цієї інформації склали план робіт, який передали капітанові порту і в інші профільні організації для перевірки і підтвердження", - зазначив він.

На даний момент за допомогою частково закладених в корпус танкера надувних понтонів, із затоплених відсіків судна витісняють воду. Після чого будуть встановлені зовнішні понтони, які допоможуть повернути Delfi вертикально на рівний кіль. Відзначається, що піднімати його планують приблизно через два тижні, але поки компанія працює швидше, ніж планувалося.

Євдокимов сказав, що на роботи виділили близько півмільйона гривень. Він додав, що його компанія прибутку поки не отримує. Судновласник оплачує тільки роботу водолазів і купує необхідне обладнання. Всі роботи проводяться за його рахунок.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що прибрати танкер Delfi з пляжу зможуть не раніше осені.

25 червня в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого судна з-за продовжують витікати з неї нафтопродуктів.

Пізніше з'явилася інформація про те, що вода поблизу затонулого судна чиста.