Вода біля затонулого танкера Delfi чиста - ОДА
В Одеській ОДА стверджують, що воду біля судна перевіряють щодня
В Одеській ОДА стверджують, що воду біля судна перевіряють щодня
Нафтопродуктів біля затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера Delfi не виявлено.
Таку заяву в ефірі "Громадського радіо" зробив прес-секретар Одеської ОДА Денис Соколов, передає RegioNews.
Що стосується Delfi, Державна екологічна служба щодня приймає забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів", — сказав Соколов.
Він також додав, що власника судна мотивують прибрати затонулий танкер.
Раніше стало відомо, що із затонулого танкера Delfi продовжують витікати нафтопродукти.
25 червня в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого судна.
Також повідомлялося, що прибрати танкер Delfi з пляжу зможуть не раніше осені.
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