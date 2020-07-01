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01 липня 2020, 14:34 20

Вода біля затонулого танкера Delfi чиста - ОДА

01 липня 2020, 14:34 20
Читайте также на русском языке
В Одеській ОДА стверджують, що воду біля судна перевіряють щодня
В Одеській ОДА стверджують, що воду біля судна перевіряють щодня
Фото: Думська
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Нафтопродуктів біля затонулого поблизу узбережжя Одеси танкера Delfi не виявлено.

Таку заяву в ефірі "Громадського радіо" зробив прес-секретар Одеської ОДА Денис Соколов, передає RegioNews.

Що стосується Delfi, Державна екологічна служба щодня приймає забори води поблизу затонулого танкера. Зараз вода там абсолютно чиста, тобто немає ніяких нафтопродуктів", — сказав Соколов.

Він також додав, що власника судна мотивують прибрати затонулий танкер.

Раніше стало відомо, що із затонулого танкера Delfi продовжують витікати нафтопродукти.

25 червня в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого судна.

Також повідомлялося, що прибрати танкер Delfi з пляжу зможуть не раніше осені.

Одеса Delfi ОДА нафта море
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