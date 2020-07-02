Одеса і карантин: пляжі переповнені, під'їзди до моря скували багатокілометрові затори

Відпочиваючі не дотримуються соціальної дистанції

Відпочиваючі не дотримуються соціальної дистанції

Скріншот відео Радіо Свобода

Через закриття кордонів в курортну Одесу попрямували десятки тисяч туристів, які заполонили пляжі і центр міста.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Автомобільна черга з бажаючих потрапити на море в Одесі розтяглась на кілометри. Люди гуляють по місту і пляжу без захисних засобів і не дотримуються соціальної дистанції.

Боятися треба тим, у кого реальні проблеми - цукровий діабет, рак, слабкий імунітет. Їм потрібно боятися, дистанціюватися, носити маски, а здоровим людям - молодим, міцним, здоровим - це не потрібно", - впевнена одеситка Тетяна Сахарова.

Нагадаємо, в Одеській області лабораторно підтвердили за минулу добу 24 випадки COVID-19. Всього з початку епідемії у регіоні захворіло 1736 осіб. 24 померли, 761 видужав.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський до кінця цього тижня планує відвідати Одеську область з робочим візитом. Очікується, що разом з президентом в область поїде і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.