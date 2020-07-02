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02 июля 2020, 18:54 6

В Одессе готовятся поднять затонувший танкер Delfi

02 июля 2020, 18:54 6
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В настоящее время проводится вытеснение воды из затопленных отсеков судна
В настоящее время проводится вытеснение воды из затопленных отсеков судна
Фото: Одесская ОГА
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В Одессе планируют поставить на воду затонувший танкер Delfi и в течение трех недель отбуксировать в порт Черноморск.

Об этом заявил Дмитрий Евдокимов представитель компании Smart Marine Concept, занимающейся поднятием судна, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Он сообщил, что с танкером в последние полтора месяца под водой работали водолазы. Выполнено 85% всей работы по подъему Delfi.

По словам Евдокимова, к работе привлекались технологии, отсутствующие в Украине.

Внутренние помещения осматривал робот. Его запускали внутрь для осмотра и проверки судна — искал трещины и проверял корпусную целостность. На основании этой информации составили план работ, который передали капитану порта и в другие профильные организации для осмотра и подтверждения", - отметил он.

На данный момент с помощью частично заложенных в корпус танкера надувных понтонов, из затопленных отсеков судна вытесняют воду. После чего будут установлены внешние понтоны, которые помогут вернуть Delfi вертикально на ровный киль. Отмечается, что поднимать его планируют примерно через две недели, но пока компания работает быстрее, чем планировалось.

Евдокимов сказал, что на работы пока выделили около полумиллиона гривен. Он добавил, что его компания прибыли пока не получает. Судовладелец только оплачивает работу водолазов и покупает необходимое оборудование. Все работы проводятся за его счет.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что убрать танкер Delfi с пляжа смогут не ранее осени.

25 июня в Одессе ограничили доступ к пляжу "Дельфин" возле затонувшего судна из-за продолжающих вытекать из него нефтепродуктов.

Позже появилась информация о том, что вода около затонувшего судна чистая.

Одесса судно Delfi авария море
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