Мер Одеси розказав, коли з узбережжя приберуть танкер Delfi

Зробити це можна буде не раніше вересня

Зробити це можна буде не раніше вересня

Фото: Думська

Затонулий танкер біля берегів Одеси Delfi зможуть підняти і відбуксирувати в найближчий порт мінімум за 68 днів.

Про це на засіданні міськвиконкому заявив мер міста Геннадій Труханов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що судно знаходиться у одеського берега з грудня, але лише зараз його власник приступив до ліквідації наслідків аварії.

Труханов наголосив, що деякі чиновники і депутати з наближенням передвиборчого періоду влаштовують політичні піар-акції на піску, але такими діями за словами мера "не поставити судно на рівний кіль і не прибрати з пляжу - зняттю танкера з мілини передує велика робота".

Він додав, що обстежити аварійне судно треба було давно, не чекаючи будь-яких дій від судновласника, оголосити речовим доказом по справі, підняти і відбуксирувати в док.

Нагадаємо, в Одесі із затонулого танкера "Делфі" продовжують витікати нафтопродукти: пляма досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Раніше стало відомо, що власник затонулого танкера збирався забирати судно сам, тому він просив Одеський морський порт продовжити строк його перебування в акваторії.