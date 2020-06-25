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25 червня 2020, 17:46 4

Мер Одеси розказав, коли з узбережжя приберуть танкер Delfi

25 червня 2020, 17:46 4
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Зробити це можна буде не раніше вересня
Зробити це можна буде не раніше вересня
Фото: Думська
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Затонулий танкер біля берегів Одеси Delfi зможуть підняти і відбуксирувати в найближчий порт мінімум за 68 днів.

Про це на засіданні міськвиконкому заявив мер міста Геннадій Труханов, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що судно знаходиться у одеського берега з грудня, але лише зараз його власник приступив до ліквідації наслідків аварії.

Труханов наголосив, що деякі чиновники і депутати з наближенням передвиборчого періоду влаштовують політичні піар-акції на піску, але такими діями за словами мера "не поставити судно на рівний кіль і не прибрати з пляжу - зняттю танкера з мілини передує велика робота".

Він додав, що обстежити аварійне судно треба було давно, не чекаючи будь-яких дій від судновласника, оголосити речовим доказом по справі, підняти і відбуксирувати в док.

Нагадаємо, в Одесі із затонулого танкера "Делфі" продовжують витікати нафтопродукти: пляма досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Раніше стало відомо, що власник затонулого танкера збирався забирати судно сам, тому він просив Одеський морський порт продовжити строк його перебування в акваторії.

Одеса судно Delfi Труханов Геннадій аварія
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