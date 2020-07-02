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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 11:22 38

В Одесі НАБУ проводить обшуки у справі, в якій фігурує Труханов

02 липня 2020, 11:22 38
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Справа стосується махінацій із нерухомістю міста
Справа стосується махінацій із нерухомістю міста
Фото: 048.ua
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В Одесі працівники НАБУ проводять обшуки у справі про незаконне виведення нерухомості міста з власності громади.

Про це повідомляє місцеве видання 048.ua, передає RegioNews.

Обшуки відбуваються відразу на кількох об'єктах, відомо, що у справі фігурують мер міста Геннадій Труханов, а також у його заступник Павло Вугельман і бізнесмен Володимир Галантерник.

За даними слідства, мер Одеси у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими чиновниками та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн.

Детективи вважають, що корупційну схему було реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю.

В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області", - пише видання.

У грудні 2016 року на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси, було накладено арешт, а в жовтні 2018 року до Малиновського районного суду міста Одеси скеровано обвинувальний акт стосовно фігурантів справи, серед яких чинний мер Одеси.

Нагадаємо, в Одесі СБУ за отримання хабара арештували прокурора.

обшуки НАБУ Одеса Нерухомість Геннадій Труханов
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