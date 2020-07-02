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02 липня 2020, 12:13 5

Треба уникати скупчень людей: українцям радять не їхати в Одесу

02 липня 2020, 12:13 5
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У Держтуризмі пропонують замінити багатолюдні пляжі Одеси на менш відомі серед туристів місця
У Держтуризмі пропонують замінити багатолюдні пляжі Одеси на менш відомі серед туристів місця
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У Державному агентстві з розвитку туризму радять українцям вибирати для літнього відпочинку не Одесу, а ті місця в Україні, які найменше користуються популярністю у туристів.

Таку заяву в інтерв'ю РБК-Україна зробила глава агентства Мар'яна Олеськів, передає RegioNews.

Перш за все, треба пам'ятати, що вірус нікуди не подівся. Зараз, як і раніше, під час подорожей в умовах карантину треба носити маску в приміщеннях. Треба, як і раніше, уникати скупчень людей", - сказала вона.

Олеськів рекомендує вибирати місця з меншою кількістю людей.

Це може бути відпочинок на річках, озерах, водосховищах, у горах. Тут знадобиться порада подорожувати по маловідомим, але не менш цікавим, ніж місця масового туризму, куточках країни", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в Одеській області лабораторно підтвердили за минулу добу 24 випадки COVID-19. Всього з початку епідемії в регіоні захворіло 1736 осіб. 24 померли, 761 видужали.

Також ми повідомляли, що через закриття кордонів в Одесу попрямували десятки тисяч туристів, які переповнили пляжі і центр міста.

коронавірус Україна Одеса карантин туризм відпочинок
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