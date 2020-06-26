В Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Delfi

Витік нафтопродуктів з танкера триває

Витік нафтопродуктів з танкера триває

Фото: nikvesti.com

В Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу мерії.

Зазначається, що 25 червня відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було розглянуто питання про додаткові заходи безпеки на території пляжу біля затонулого судна.

Комісія прийняла рішення обмежити доступ відпочиваючих до пляжу в цьому районі узбережжя у зв'язку з триваючим витоком нафтопродуктів з танкера, а також з урахуванням інформації Державної екологічної інспекції про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води у районі траверсів пляжу "Дельфін".

Раніше стало відомо, що із затонулого танкера Delfi продовжують витікати нафтопродукти: пляма досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Ми також повідомляли, що судно Delfi зможуть підняти і відбуксирувати в найближчий порт мінімум за 68 днів.