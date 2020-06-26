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26 червня 2020, 17:10 7

В Одесі закрили пляж біля затонулого танкера Delfi

26 червня 2020, 17:10 7
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Витік нафтопродуктів з танкера триває
Витік нафтопродуктів з танкера триває
Фото: nikvesti.com
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В Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу мерії.

Зазначається, що 25 червня відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було розглянуто питання про додаткові заходи безпеки на території пляжу біля затонулого судна.

Комісія прийняла рішення обмежити доступ відпочиваючих до пляжу в цьому районі узбережжя у зв'язку з триваючим витоком нафтопродуктів з танкера, а також з урахуванням інформації Державної екологічної інспекції про перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів і забруднення води у районі траверсів пляжу "Дельфін".

Раніше стало відомо, що із затонулого танкера Delfi продовжують витікати нафтопродукти: пляма досягла сусіднього пляжу "Отрада" і розтікається в бік "Ланжерона".

Ми також повідомляли, що судно Delfi зможуть підняти і відбуксирувати в найближчий порт мінімум за 68 днів.

Одеса нафта пляж судно Delfi
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