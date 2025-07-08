Російські дрони атакували Миколаїв: спалахнула пожежа, є поранений

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Вночі 8 липня під час чергової атаки російських безпілотників у Миколаєві пролунали вибухи. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа в передмісті

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про пожежу та уточнив, що на місці працюють екстрені служби.

За його словами, внаслідок атаки поранення дістав 51-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу, стан уточнюється.

Нагадаємо, 7 липня росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки постраждали 12 жінок та 8 чоловіків. Крім того, загорілись житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.