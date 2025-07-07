фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України,передає RegioNews.

Костянтинівка на Донеччині щодня потерпає від російських обстрілів. По місту б’ють керованими авіабомбами, артилерією та дронами-камікадзе. Жертвами останніх атак знову стали мирні жителі.

Як повідомляють правоохоронці, під час одного з обстрілів загинув чоловік, який перебував у власному будинку разом із матір’ю. Літню жінку вдалося врятувати - вона отримала поранення, її евакуювали до лікарні. Поліцейські під обстрілами винесли тіло загиблого сина з зони ураження.

Парамедики поліції першими прибувають на місце після ударів. Вони не лише надають першу допомогу, а й рятують людей з-під завалів. Так, під час недавньої атаки вдалось евакуювати ще одного пораненого чоловіка з численними травмами.

Наразі Костянтинівка залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Щоденні обстріли з боку російських військ руйнують цивільну інфраструктуру та ставлять під загрозу життя мирного населення.

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