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07 липня 2025, 19:02

Атаки на Костянтинівку: постраждала літня жінка, її син загинув

07 липня 2025, 19:02
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фото: Національна поліція України
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Місто на передовій - Костянтинівка знову зазнала ударів, серед постраждалих мирні мешканці

Про це повідомляє Національна поліція України,передає RegioNews.

Костянтинівка на Донеччині щодня потерпає від російських обстрілів. По місту б’ють керованими авіабомбами, артилерією та дронами-камікадзе. Жертвами останніх атак знову стали мирні жителі.

Як повідомляють правоохоронці, під час одного з обстрілів загинув чоловік, який перебував у власному будинку разом із матір’ю. Літню жінку вдалося врятувати - вона отримала поранення, її евакуювали до лікарні. Поліцейські під обстрілами винесли тіло загиблого сина з зони ураження.

Парамедики поліції першими прибувають на місце після ударів. Вони не лише надають першу допомогу, а й рятують людей з-під завалів. Так, під час недавньої атаки вдалось евакуювати ще одного пораненого чоловіка з численними травмами.

Наразі Костянтинівка залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Щоденні обстріли з боку російських військ руйнують цивільну інфраструктуру та ставлять під загрозу життя мирного населення.

Раніше повідомлялося, Росія вдарила по Краматорську: є постраждалі.

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