Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
У Запоріжжі завершили ліквідацію наслідків обстрілу. Чимало місцевих жителів постраждали
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу в Запоріжжі. Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали 12 жінок та 8 чоловіків. Одночасно співробітники ДСНС були вимушені працювати на трьох локаціях. Внаслідок обстрілу загорілись житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Вибуховою хвилею зруйновано навколишню житлову забудову.
"Надзвичайники ліквідували всі осередки займання. Наразі триває розбір та проливка конструкцій для запобігання повторних загорянь", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, у понеділок, 7 липня, російські війська масовано атакували Запоріжжя дронами. Комунальні служби вже почали обстежувати зруйновані будівлі.