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08 июля 2025, 07:11

Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненый

08 июля 2025, 07:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Ночью 8 июля во время очередной атаки российских беспилотников в Николаеве прогремели взрывы. В результате одного из ударов возник пожар в пригороде

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким, подтвердил информацию о пожаре и уточнил, что на месте работают экстренные службы.

По его словам, в результате атаки ранения получил 51-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, состояние уточняется.

Напомним, 7 июля россияне атаковали Запорожье дронами. В результате атаки пострадали 12 женщин и 8 мужчин. Кроме того, загорелись жилые дома, админздание, корпус одного из вузов города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.

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