Российские дроны атаковали Николаев: вспыхнул пожар, есть раненый
Ночью 8 июля во время очередной атаки российских беспилотников в Николаеве прогремели взрывы. В результате одного из ударов возник пожар в пригороде
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким, подтвердил информацию о пожаре и уточнил, что на месте работают экстренные службы.
По его словам, в результате атаки ранения получил 51-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение, состояние уточняется.
Напомним, 7 июля россияне атаковали Запорожье дронами. В результате атаки пострадали 12 женщин и 8 мужчин. Кроме того, загорелись жилые дома, админздание, корпус одного из вузов города. Взрывной волной разрушена окружающая жилая застройка.
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